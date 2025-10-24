Війська КНДР допомагають РФ завдавати ударів по Україні, - британська розвідка

Військові Північної Кореї (КНДР) уперше помічені в прямій підтримці наступальних операцій Росії проти України, допомагаючи завдавати ударів по Сумській області.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Солдати КНДР, які перебувають у російській Курській області, беруть участь у координації розвідувальних операцій, а оператори їхніх безпілотних систем допомагають російським силам наводити ракетні удари по українських позиціях.

Зокрема, дрони північнокорейського виробництва використовуються для коригування вогню систем залпового вогню, що посилює точність російських атак.

Розвідка зазначає, що КНДР використовує цей конфлікт для підвищення боєздатності своєї армії та вдосконалення технологій безпілотних систем.

Згідно зі звітом, КНДР втратила 6 тисяч осіб під час бойових дій проти українських військ у Курській області, що становить більше половини з приблизно 11 тисяч військовослужбовців, направлених у регіон.

Розвідка підкреслює, що будь-які рішення про введення північнокорейських військ на територію України вимагають узгодження між Володимиром Путіним і Кім Чен Ином.