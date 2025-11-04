Король Чарльз III посвятив Девіда Бекхема в лицарі

Зірковий футболіст Девід Бекхем офіційно став лицарем. Король Чарльз III нагородив його орденом за видатні заслуги у спорті та благодійній діяльності. Церемонія відбулася у Віндзорському замку, пише Daily Mail.

На урочисту подію Бекхем прийшов у костюмі, спеціально створеному для нього дружиною – дизайнеркою Вікторією Бекхем.

Поруч із ним були батьки Тед і Сандра, які підтримували сина з дитинства, коли він ще тренувався у дворі їхнього будинку в Лейтонстоуні.

Під час церемонії Чарльз III посвятив Девіда Бекхема в лицарі. З цього моменту футболіст офіційно носить титул Сер Девід Бекхем.

– Для мене це велика честь і привілей, – прокоментував титул спортсмен.

Професійна кар’єра Бекхема тривала понад два десятиліття. Він шість разів вигравав чемпіонат Англії з Манчестер Юнайтед, ставав володарем Кубка Англії та Ліги чемпіонів, грав за Реал Мадрид, Лос-Анджелес Гелаксі й Парі Сен-Жермен. У складі збірної Англії Бекхем провів 115 матчів, 58 з них – як капітан.

Британське видання The Guardian нагадує, що окрім футбольної кар’єри, Бекхем активно підтримував благодійні ініціативи та з 2005 року є послом доброї волі ЮНІСЕФ.