З 1 січня пенсіонерам доплачуватимуть 2 595 грн: кому нарахують виплату

Деякі громадяни України з нового року отримають підвищені доплати до пенсії. Розмір частини надбавок прив’язаний до прожиткового мінімуму, тому з 1 січня 2026 року суми виплат зростуть.

Хто отримуватиме доплату 2 595 грн

За даними проєкту Державного бюджету на 2026 рік, щомісячну доплату у 2 595 гривень отримають пенсіонери, які проживають у зонах відселення після аварії на ЧАЕС.

Право на виплату мають ті, хто:

жив або працював у таких районах на момент аварії 26 квітня 1986 року або до 1 січня 1993 року;

має офіційний статус постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Хто не зможе отримати виплату

Доплата не передбачена для:

людей, які після аварії виїхали із забруднених територій, а потім повернулися;

тих, хто зареєструвався або почав жити в цих зонах після катастрофи.

Якщо пенсіонер виїжджає із зони відселення або влаштовується на роботу за її межами, виплата припиняється автоматично. Контроль здійснюватиметься через Єдиний демографічний реєстр та Реєстр соцстрахування.

Розмір доплати та кількість одержувачів

У 2025 році пенсіонери у зоні відселення отримували 2 361 грн щомісяця — відповідно до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році прожитковий мінімум зросте до 2 595 грн, тому доплата також збільшиться.

За даними уряду, у забруднених зонах проживання підтвердили близько 105,2 тисячі пенсіонерів.