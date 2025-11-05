﻿
Екологія

Іспанський фотограф вперше зафіксував рідкісну білу рись у дикій природі

Іспанський фотограф вперше зафіксував рідкісну білу рись у дикій природі

У місті Хаен на півдні Іспанії фотограф вперше зафіксував у дикій природі іспанську рись із білим хутром.

Тварина отримала таке забарвлення через лейкізм – генетичну мутацію, яка зупиняє вироблення пігменту в шерсті та шкірі.

Фотограф дикої природи Анхель Гаррідо Ідальго встановив фотопастки кілька місяців тому. Переглядаючи знімки, він помітив рись незвичного кольору. Довго намагався сфотографувати її особисто і вже майже покинув пошуки, коли одного ранку після нічного дощу побачив білу рись, що здавалась, ніби випромінює світло.

Як розповіли в National Geographic, завдяки зусиллям природоохоронних організацій чисельність іспанських рисей на Піренейському півострові відновилася після майже столітнього зникнення. На сьогодні в Іспанії та Португалії нараховується 22 популяції цих тварин, а загальна чисельність за рік зросла майже на 20% – близько 2400 особин. Для виходу зі статусу вразливого виду необхідно досягти 3500 тварин.

Через загрозу браконьєрства точне місцезнаходження рисі з лейкізмом тримають у секреті.

Фото: Анхель Гаррідо Ідальго

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Іспаніядикі тваринифоторисьдика природа
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Харківського таксиста оштрафували на 5000 гривень за відмову обслуговувати пасажирку українською мовою
Суспiльство 04.11.2025 18:22:22
Харківського таксиста оштрафували на 5000 гривень за відмову обслуговувати пасажирку українською мовою
Читати
До Центральної бібліотеки Таллінна передали роман українського письменника Костянтина Коверзнєва
Культура 04.11.2025 18:04:41
До Центральної бібліотеки Таллінна передали роман українського письменника Костянтина Коверзнєва
Читати
Для України не може бути напівчленства або часткового членства в ЄС, - Зеленський
Полiтика 04.11.2025 17:46:00
Для України не може бути напівчленства або часткового членства в ЄС, - Зеленський
Читати

Популярнi статтi