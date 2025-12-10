Арку над ЧАЕС відновлять лише через рік

Атака дрона по об’єкту ЧАЕС стала ще одним прикладом того, як бойові дії РФ створюють загрозу ядерній безпеці. Міжнародні експерти неодноразово наголошували, що подібні інциденти потребують швидкої реакції та додаткових гарантій захисту критичної інфраструктури.

Україна планує до кінця 2026 року повністю завершити відновлення Арки нового безпечного конфайнмента (НБК) над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Як пояснив заступник технічного директора з інфраструктури підприємства Сергій Кондратенко, фінансування відновлення бере на себе міжнародна спільнота — кошти надаються у межах механізмів ЄБРР та донорських фондів, створених ще під час будівництва Арки. Саме ці ресурси спрямують на усунення пошкоджень, завданих конструкції внаслідок атаки російського дрона в лютому 2025 року.

За словами Кондратенка, характер ушкоджень не спричинив радіаційного витоку, однак потребує повноцінного ремонту для відновлення проєктних параметрів безпеки.

Запланований комплекс робіт включає:

- ремонт і підсилення зовнішніх елементів Арки;

- повне відновлення герметичності конструкції;

- заміну пошкоджених сегментів захисної оболонки;

- повторні перевірки систем моніторингу та довгострокової стабільності НБК.

Очікується, що роботи виконуватимуться поетапно, без зупинки функціонування об’єкта та під постійним міжнародним технічним контролем.

Новий безпечний конфайнмент — це унікальна інженерна споруда завдовжки понад 160 метрів і висотою 108 метрів, яку вважають однією з найскладніших захисних конструкцій у світі. Вона покликана ізолювати зруйнований реактор і залишки старого саркофага щонайменше на 100 років, запобігаючи поширенню радіоактивних речовин.

