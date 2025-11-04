Покровськ під тиском: окупанти лізуть у місто попри величезні втрати

Ворог продовжує активний наступ на Покровському напрямку та нарощує присутність безпосередньо у самому районному центрі. За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), противник намагається закріпитися в межах міста та створює передові позиції.

Згідно з геолокаційними кадрами, кілька підрозділів російських військ просунулися в районі Мирнограда. Також окупанти намагаються облаштувати спостережні пункти та позиції операторів безпілотників у межах Покровська.

Аналітики повідомляють, що у місті діють підрозділи 5-ї мотострілецької бригади РФ (51-а загальновійськова армія). За даними з відкритих джерел, окупанти просуваються з району Звєрєве – Шевченко – Новопавлівка, концентруючи сили на північній та північно-східній околицях Покровська.

Геолокаційні кадри також свідчать, що українські військові завдавали ударів по ворожих групах на північному заході міста. За оцінкою ISW, ці групи намагалися виконати проникнення без зміни лінії контролю.

Попри посилення тиску, українські війська продовжують оборону та проводять контратаки на Покровському напрямку. За даними з відкритих джерел, захисники України просунулися в районі Родинського, де раніше повідомлялося про присутність російських підрозділів.

7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ України зазначає, що за останні дні створено умови для поповнення запасів і посилення підрозділів на цьому відтинку фронту.

Як повідомляло раніше ForUa, окупанти перегруповують сили, зменшивши атаки на другорядні напрямки.