Після місяця шатдауну у США з’явився шанс на прорив

Група демократів і республіканців у Палаті представників США представила компромісну ініціативу, яка може допомогти розблокувати роботу уряду, що залишається частково паралізованим уже понад місяць.

Пропозицію розробили конгресмени Дон Бейкон (республіканець, штат Небраска), Том Суоззі (демократ, штат Нью-Йорк), Джефф Гердом (республіканець, штат Колорадо) та Джош Ґоттгаймер (демократ, штат Нью-Джерсі), повідомляє Axios.

Їхній план передбачає продовження дії підвищених податкових кредитів на страхові премії в межах Закону про доступну медичну допомогу (Affordable Care Act) ще на два роки. Також пропонується ввести обмеження за рівнем доходу для отримувачів цих пільг.

У спільній заяві авторів документа зазначається, що робота Конгресу «зайшла в глухий кут», але компроміс між двома партіями можливий — особливо у питаннях, які безпосередньо впливають на вартість медичних послуг для американців.

Як повідомляло раніше ForUa, шатдаун може коштувати США 14 млрд доларів.