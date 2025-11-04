﻿
Свiт

Після місяця шатдауну у США з’явився шанс на прорив

Після місяця шатдауну у США з’явився шанс на прорив

Група демократів і республіканців у Палаті представників США представила компромісну ініціативу, яка може допомогти розблокувати роботу уряду, що залишається частково паралізованим уже понад місяць.

Пропозицію розробили конгресмени Дон Бейкон (республіканець, штат Небраска), Том Суоззі (демократ, штат Нью-Йорк), Джефф Гердом (республіканець, штат Колорадо) та Джош Ґоттгаймер (демократ, штат Нью-Джерсі), повідомляє Axios.

Їхній план передбачає продовження дії підвищених податкових кредитів на страхові премії в межах Закону про доступну медичну допомогу (Affordable Care Act) ще на два роки. Також пропонується ввести обмеження за рівнем доходу для отримувачів цих пільг.

У спільній заяві авторів документа зазначається, що робота Конгресу «зайшла в глухий кут», але компроміс між двома партіями можливий — особливо у питаннях, які безпосередньо впливають на вартість медичних послуг для американців.

Як повідомляло раніше ForUa, шатдаун може коштувати США 14 млрд доларів.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

медична допомогадемократикомпромісреспубліканцішатдаунПалата представників
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

ДБР завершило розслідування щодо нардепа Шевченка: справу передали до суду
Надзвичайні події 03.11.2025 22:21:56
ДБР завершило розслідування щодо нардепа Шевченка: справу передали до суду
Читати
У Римі обвалилася вежа часів Папи Інокентія III: момент потрапив на відео
Свiт 03.11.2025 22:02:54
У Римі обвалилася вежа часів Папи Інокентія III: момент потрапив на відео
Читати
4 листопада в окремих регіонах відключатимуть світло, – "Укренерго"
Суспiльство 03.11.2025 21:43:09
4 листопада в окремих регіонах відключатимуть світло, – "Укренерго"
Читати

Популярнi статтi