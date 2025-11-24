﻿
Кремль відкидає будь-які компроміси в мирному плані щодо України

Москва не погоджується на жодні компроміси у межах обговорення можливого мирного плану для завершення війни проти України. Про це повідомляє BILD із посиланням на Міністерство закордонних справ РФ.

За даними видання, російська сторона заявила, що не відступить від своїх попередніх вимог, які вона висувала раніше під час перемовин та публічних заяв. У МЗС РФ наполягають, що будь-які домовленості можливі лише за умов повного прийняття цих позицій.

У матеріалі наголошується, що така жорстка позиція Москви фактично унеможливлює прогрес у переговорах, оскільки вимоги РФ суперечать як українським інтересам, так і базовим принципам міжнародного права.

Експерти, на яких посилається BILD, зазначають, що це свідчить про відсутність у Кремля реальної готовності до пошуку компромісного врегулювання та продовження ставки на силовий тиск.

 
 
