Глухий кут: шатдаун може коштувати США 14 млрд доларів

Зупинка роботи федерального уряду США вже завдала економіці збитків у сім мільярдів доларів і може зрости до 14 мільярдів, якщо шатдаун триватиме до кінця листопада, повідомляє The Washington Post з посиланням на Незалежне бюджетне управління Конгресу.

За оцінками аналітиків, якщо фінансування уряду відновлять цього тижня, втрати складатимуть близько 7 млрд доларів. У разі продовження шатдауну до 12 листопада економіка зазнає збитків у 11 млрд доларів, а якщо зупинка триватиме до кінця місяця — 14 млрд доларів.

Основні наслідки відчувають федеральні службовці, частина з яких була відправлена у вимушену відпустку без зарплати, а інші працюють без оплати. Також перервано виплату продовольчих пільг для малозабезпечених американців.

Аналітики наголошують, що шатдаун тимчасово знизить ВВП США на 1–2 відсоткові пункти у четвертому кварталі 2025 року. Відновлення роботи уряду зупинить економічне уповільнення, але втрачені дні роботи матимуть тривалий вплив на реальний ВВП.

Фінансування федерального уряду припинилося 1 жовтня, і з того часу Конгрес не ухвалив навіть тимчасових заходів для припинення шатдауну. Внаслідок цього близько 750 тисяч федеральних службовців залишаються без зарплати.

Як повідомляло раніше ForUa, шатдаун у США б’є рекорди: уряд паралізований вже 29 днів.