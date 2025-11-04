Інформаційний терор: Росія знову намагається стравити поляків і українців

Росія активізувала інформаційно-психологічні операції, спрямовані на підрив підтримки України в Польщі. Москва проводить цілеспрямовані операції тиску, аби створити атмосферу страху та ворожості до українців, які перебувають у Польщі. «У Польщі підбурюються антиукраїнські настрої», — йдеться в заяві Генштабу ЗС Польщі.

У документі вказано, що такі дії поділяються на «кінетичні події» (зокрема підпали автомобілів з українськими номерами, знищення антивоєнних муралів) та інтенсивну інформаційну діяльність в інтернеті — через акаунти та портали, що поширюють ворожі до України наративи.

За даними польських військових, Росія намагається спекулювати на історичних темах, зокрема на Волинській трагедії, а також представити українців як більшу загрозу для Польщі, ніж сама Росія. «Метою є спрямування негативних емоцій проти України, щоб польські громадяни, бажаючи повернутися до “зони комфорту”, могли тиснути на уряд із вимогою ухвалювати рішення, що суперечать державній політиці», — зазначили у Генштабі.

У відомстві наголошують, що саботажні дії є частиною скоординованої роботи російських спецслужб, які прагнуть зменшити рівень суспільної підтримки України в Польщі та посилити внутрішні протиріччя.

Як повідомляло раніше ForUa, злочини на ґрунті ненависті проти українців в Польщі сягнули рекордного рівня.