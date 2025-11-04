﻿
Війна

Контратака: Сили оборони перерізали ключову дорогу на Добропільському напрямку

Контратака: Сили оборони перерізали ключову дорогу на Добропільському напрямку

На Добропільському напрямку тривають інтенсивні бойові дії. Підрозділи Сил оборони України після активних дій противника провели серію локальних контратак, просунувшись на південний захід від Вільного та Нового Шахового. У результаті цього просування українські сили перерізали дорогу в напрямку Шахового, що ускладнило російським військам постачання та маневри на ділянці фронту. «Таким чином, угруповання противника на виступі опинилося під загрозою розділення», — повідомляє Ukrainian Militant.

Бої за Шахове станом на зараз тривають. Контроль над цим населеним пунктом залишається важливим для стабілізації лінії фронту та подальшого покращення позицій українських сил.

За даними аналітиків, ЗСУ продовжують утримувати ініціативу на флангах і поступово вирівнюють лінію оборони в районі Добропільського виступу.

Як повідомляло раніше ForUa, близько третини боїв припадає на Покровськ.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

Генштаб ЗСУситуація на фронтівійна в УкраїніПокровський напрямокДобропілля
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Президент Фінляндії не виключив зустрічі Путіна і Зеленського на саміті G20 в Африці
Полiтика 03.11.2025 19:06:13
Президент Фінляндії не виключив зустрічі Путіна і Зеленського на саміті G20 в Африці
Читати
Суддю, яка спричинила смертельну ДТП на Прикарпатті, взяли під варту із правом застави
Надзвичайні події 03.11.2025 18:58:46
Суддю, яка спричинила смертельну ДТП на Прикарпатті, взяли під варту із правом застави
Читати
Антимирний листопад: чому агресор офіційно зрікся перемовин щодо припинення війни
Аналітика 03.11.2025 18:44:03
Антимирний листопад: чому агресор офіційно зрікся перемовин щодо припинення війни
Читати

Популярнi статтi