Контратака: Сили оборони перерізали ключову дорогу на Добропільському напрямку

На Добропільському напрямку тривають інтенсивні бойові дії. Підрозділи Сил оборони України після активних дій противника провели серію локальних контратак, просунувшись на південний захід від Вільного та Нового Шахового. У результаті цього просування українські сили перерізали дорогу в напрямку Шахового, що ускладнило російським військам постачання та маневри на ділянці фронту. «Таким чином, угруповання противника на виступі опинилося під загрозою розділення», — повідомляє Ukrainian Militant.

Бої за Шахове станом на зараз тривають. Контроль над цим населеним пунктом залишається важливим для стабілізації лінії фронту та подальшого покращення позицій українських сил.

За даними аналітиків, ЗСУ продовжують утримувати ініціативу на флангах і поступово вирівнюють лінію оборони в районі Добропільського виступу.

