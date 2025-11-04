Близько третини боїв припадає на Покровськ, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час Ставки Верховного головнокомандувача заслухав доповідь щодо ситуації на фронті. Близько третини боїв припадає на Покровськ. Про це він повідомив на брифінгу.

Глава держави зазначив, що ворог за останні дні не мав успіхів на полі бою, однак саме там ситуація надалі залишається найгарячішою.

– Покровськ — ворог успіху не мав за останні дні, 26-30% від всіх бойових дій на фронті відбуваються в Покровську. Причому 50% від всіх застосувань КАБів йде на Покровськ. Ви розумієте, як нашим не просто, — повідомив він.

Зеленський зауважив, що в Покровську налічується від 260 до 300 військових РФ, там працює 425-й окремий штурмовий полк. Він висловив подяку 35-й, 38-й бригадам, які працюють там, а також 68-й окремій єгерській бригаді, 32-й та 155-й бригадам.

Окрім того, обговорили ситуацію щодо Купʼянська, де лишається близько 60 окупантів. Президент зазначив, що дати зачистки визначені, але їх поки що не оприлюднюватимуть.

На Лиманському напрямку ситуація залишається без змін і стабілізується, аналогічна ситуація — на Краматорському напрямку.

У Костянтинівці тривають бої, ситуація також поки що без змін. Триває військова операція в Добропіллі.

На Новопавлівському напрямку змін немає, ЗСУ ведуть бої проти окупантів у шести населених пунктах.

– Главком сказав, що 2-3 км вони ще зачистили, але Росія розуміє, що вона програла там ініціативу повністю, і розуміємо, що вона готує реванш. Це зрозуміло, що вони накопичують війська по перехопленням, по всіх ознаках розуміємо, – додав Зеленський.

Раніше ForUA повідомляв, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів робочу нараду з командирами, на якій обговорили оперативну ситуацію на Добропільському напрямку та в районі Покровська.