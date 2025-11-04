Погода 4 листопада: невеликі дощі, до +16°

Сьогодні в Україні переважатиме хмарна погода. На всій територій, крім сходу та південного сходу, пройдуть невеликі, місцями помірні дощі. Вітер - південно-західний, на сході та південному сході південно-східний, 7-12 м/с, повідомили синоптики. Температура повітря +8-13°, на півдні країни до +16°.

У Києві та області очікуються помірні дощі. Вітер - південно-західний, 7-12 м/с. У столиці температура повітря +10-12°; в області +8-13°.

