Суспiльство

Погода 18 грудня: майже без опадів, до +11°

Сьогодні в Україні очікується хмарна з проясненнями погода, переважно без опадів. Лише на Закарпатті можливий невеликий дощ. Вітер - змінних напрямків, 3-8 м/с, повідомили синоптики. Температура повітря становитиме 1-6° тепла, на півдні країни +6-11°.

У Києві та області - без опадів, хмарно з проясненнями. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря у столиці - 2-4° тепла, в області, - 1-6° тепла.

Як повідомляло раніше ForUa, синоптики приголомшили новим прогнозом на зиму.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

