Україну чекає екстремальна зима - від злив до арктичних морозів

Європу та Україну цієї зими чекають різкі погодні контрасти — від теплих дощів і штормових вітрів до справжніх арктичних морозів. Попередньо, саме Україна опиниться в епіцентрі арктичного холоду. За прогнозами фахівців, зима 2025–2026 року в Україні проходитиме у два етапи: перший — теплий і вологий, другий — різко холодний і сніжний.

На клімат впливатимуть одразу кілька глобальних факторів: «Ла-Нінья», ослаблений полярний вихор і зміна фаз Північноатлантичної та Арктичної осциляції. Ці явища, за словами синоптиків, створять умови для різких перепадів температур, потужних штормів і затяжних хвиль холоду, повідомляє Mkweather.

Перший місяць зими буде нетипово теплим. Температура вдень коливатиметься від +3 до +8 °C, а на півдні — до +10 °C. Очікуються часті дощі, мокрий сніг і густі тумани, особливо на заході та півночі. Через штормові вітри з Атлантики можливе підтоплення низин і слизькі дороги.

Із другої декади січня в Україну почне надходити арктичне повітря, що принесе стійкі морози: у центрі та на сході — до -8…-12 °C, на півночі — до -15 °C. Очікуються сильні снігопади й хуртовини, які можуть ускладнити рух транспорту. У Карпатах зберігатиметься ризик лавин через перепади температур.

За прогнозом експертів, лютий стане найсуворішим періодом зими. Після ослаблення полярного вихору очікуються хвилі арктичного холоду: уночі — до -20 °C у східних і північних областях, вдень — близько -5 °C. Формуватиметься стійкий сніговий покрив до 20–30 см. На півдні, зокрема в Одеській і Миколаївській областях, не виключені крижані дощі — рідкісне, але небезпечне явище, що створює льодяну кірку на дорогах і деревах.

