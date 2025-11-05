Розвінчано головний міф пандемії: що насправді викликає міокардит у дітей

Нові дані масштабного міжнародного дослідження свідчать, що зараження коронавірусом COVID-19 підвищує ризик розвитку запальних захворювань серця у дітей значно більше, ніж вакцинація.

Дослідження охопило майже 14 мільйонів дітей віком від 5 до 18 років. Вчені виявили, що після першого зараження SARS-CoV-2 у дітей реєстрували на 17 випадків більше запальних уражень серця, зокрема міокардиту, повідомляє New Scientist. Натомість серед дітей, які отримали вакцину Pfizer/BioNTech mRNA, рівень таких захворювань був нижчим, ніж серед невакцинованих.

Фахівці зазначають, що поодинокі випадки міокардиту після вакцинації дійсно фіксувалися, однак перебіг хвороби у таких пацієнтів був переважно легким і не мав довгострокових наслідків. Автори підкреслюють, що ризик ураження серця після інфекції COVID-19 набагато перевищує ризик, пов’язаний із вакцинацією, і саме щеплення допомагає знизити ймовірність тяжких ускладнень у дітей.

