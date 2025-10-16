Це буде гірше за COVID: вчений попередив про “Велику пандемію”

Відомий американський експерт із інфекційних хвороб Майкл Т. Остергольм попередив, що наступна глобальна пандемія може забрати десятки мільйонів життів у світі — і понад сім мільйонів лише у США.

У своїй новій книзі, написаній спільно з журналістом Марком Олшейкером, Остергольм описує сценарій гіпотетичної, але цілком можливої катастрофи, яку він називає «The Big One» — «Велика», повідомляє Ladbible.

«Це буде, наче біологічна бомба. Світ знову опиниться у вогні», — застерігає вчений. За його словами, нова пандемія може початися з поодинокого випадку інфекції — наприклад, смерті немовляти на кордоні Кенії та Сомалі, після чого зараження швидко пошириться континентами. Остергольм наголошує: питання не в тому, чи станеться це, а коли саме. COVID-19, за його словами, був лише «попередженням», а людство досі не зробило належних висновків.

Автори книги закликають країни світу розвивати системи раннього реагування, створювати нові вакцини та виробничі потужності для швидкого масштабування, адже «жодна країна не виживе поодинці». «Ми постійно живемо у значно більшій небезпеці від мікробних ворогів, ніж від людських», — підкреслює професор.

Хоч сценарій «The Big One» є гіпотетичним, експерти визнають: світ залишається вразливим до наступної великої пандемії.

Як повідомляло раніше ForUa, медики назвали три основні фактори ризику передчасної смерті.