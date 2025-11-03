Президент Фінляндії Александр Стубб висловив припущення, що зустріч президента США Дональда Трампа з володимиром путіним може відбутися на саміті G20, який заплановано на 21-22 листопада 2025 року в Йоганнесбурзі, найбільшому місті Південно-Африканської Республіки.

Про це повідомляє фінське видання Yle.

Суперечливі заяви лідерів

Варто зазначити, що думка фінського лідера йде всупереч із попередніми заявами обох сторін щодо їхньої участі у заході:

Дональд Трамп раніше цього року, на початку вересня, заявляв, що не планує брати участь у саміті в Африці, а представляти його буде віцепрезидент Джей Ді Венс.

Володимир путін, за словами його прессекретаря Дмитра Пєскова, також не має наміру особисто відвідувати захід через ризик можливого затримання (імовірно, через ордер Міжнародного кримінального суду).

Можливість перемовин "не на часі"

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков при цьому визнав, що зустріч між лідерами США і росії можлива, але наразі для Москви вона «не на часі» через "нові умови".

Сам Дональд Трамп раніше скасував заплановану зустріч із володимиром путіним, пояснивши це тим, що «було б неправильно» проводити переговори у нинішніх обставинах. Однак він не виключив можливості майбутніх перемовин із російським президентом.