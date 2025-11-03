Дві медалі для України: Дзюдоїсти U23 здобули срібло та командну бронзу на Чемпіонаті Європи

З 31 жовтня по 2 листопада столиця Молдови приймала Чемпіонат Європи з дзюдо серед спортсменів до 23 років. У масштабному турнірі взяли участь понад 300 учасників із 37 країн континенту, демонструючи високий рівень майстерності та конкуренції.

Збірна України була представлена максимально можливим складом – 18 дзюдоїстів (дев’ять чоловіків і дев'ять жінок), які боролися за честь країни та медалі. За підсумками напружених змагань українська команда двічі підіймалася на п'єдестал пошани.

Срібна нагорода Ольги Цімко

Першу медаль у скарбничку команди принесла Ольга Цімко у ваговій категорії до 70 кг. На шляху до фіналу українка демонструвала впевнену боротьбу, проте у вирішальному поєдинку поступилася суперниці зі Швеції.

«Для Ольги Цімко це перша нагорода на Чемпіонаті Європи серед молоді (U23), що є значним кроком у її спортивній кар’єрі.

Командна бронза у Міксті

Також українські дзюдоїсти відзначилися у змішаному командному турнірі, завоювавши бронзові нагороди. У матчі за третє місце збірна України впевнено здолала команду Португалії з рахунком 4:1.

До медального складу команди увійшли:

Чоловіки: Саід-Магомед Халідов, Денис Докторов, Ярослав Омельченко, Микола Грибик, Сергій Сокирко.

Жінки: Інна Шинкаренко, Дар’я Бойченко, Анна Олійник-Корнійко, Анна Казакова.

Загалом, виступ збірної України на Чемпіонаті Європи U23 у Кишиневі можна вважати успішним, адже молоді спортсмени не лише підтвердили свій потенціал, а й здобули цінні нагороди на міжнародній арені.

