Ізраїль визнав незалежність Сомаліленду

Ізраїль став першою державою, яка офіційно визнала Сомаліленд — самопроголошений регіон Сомалі — незалежною країною. Про це повідомляє видання The Times of Israel.

Відповідну декларацію від імені Ізраїлю підписали прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу та міністр закордонних справ Гідеон Саар. З боку Сомаліленду документ підписав президент регіону Абдірахман Мохамед Абдуллахі.

Сомаліленд, населений переважно сунітськими мусульманами, вперше проголосив незалежність у 1960 році та проіснував у такому статусі п’ять днів. У той період його визнали Ізраїль і ще 34 країни, після чого регіон об’єднався з Сомалі. У 1991 році Сомаліленд знову оголосив про відокремлення, однак до цього часу не мав офіційного міжнародного визнання.

Попри відсутність формального статусу, низка держав — зокрема Велика Британія, Ефіопія, Туреччина, Об’єднані Арабські Емірати, Данія, Кенія та Тайвань — підтримували в регіоні дипломатичні або квазидипломатичні представництва.

Прем’єр-міністр Ізраїлю запросив президента Сомаліленду здійснити офіційний візит до країни та заявив про намір поінформувати президента США Дональда Трампа щодо прагнення Сомаліленду приєднатися до Авраамських угод.

Міністр внутрішніх справ Ізраїлю також повідомив, що сторони домовилися про відкриття посольств і призначення послів у Тель-Авіві та Харгейсі.

Водночас, за даними видання, міністри закордонних справ Сомалі, Єгипту, Туреччини та Джибуті виступили з різкою критикою рішення Ізраїлю та засудили визнання Сомаліленду.