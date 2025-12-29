﻿
Надзвичайні події

Смертельна ДТП на трасі: маршрутка на зустрічній смузі протаранила два авто

Смертельна ДТП на трасі: маршрутка на зустрічній смузі протаранила два авто

На автодорозі Київ–Харків у Бориспільському районі Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів, внаслідок якої загинула одна людина та постраждали 13 осіб, повідомляє пресслужба поліції Київської області.

Аварія сталася вчора близько 21:10 поблизу села Іванків. За попередньою інформацією, водій маршрутного таксі Mercedes-Benz виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілями Jeep та Volkswagen.

Внаслідок зіткнення водій Jeep загинув на місці. Керманич маршрутного таксі отримав тілесні ушкодження, ще 13 осіб постраждали — шестеро пасажирів були госпіталізовані, решті надається медична допомога на місці.

На місці події працюють слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські. Рух транспорту здійснюється по одній смузі. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Як повідомляло раніше ForUa, 18-річний водій влаштував смертельну ДТП у Києві.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ДТПтраса Київ-ХарківДТП з маршруткоюполіція Київщинижертви ДТП
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Британський рок-гурт Queen презентували різдвяну пісню 1974 року, яку ще ніхто не чув
Культура 27.12.2025 00:01:54
Британський рок-гурт Queen презентували різдвяну пісню 1974 року, яку ще ніхто не чув
Читати
Ізраїль визнав незалежність Сомаліленду
Свiт 26.12.2025 23:32:10
Ізраїль визнав незалежність Сомаліленду
Читати
Фонд підтримки енергетики України отримав від Швеції ще 63 млн євро
Економіка 26.12.2025 23:03:39
Фонд підтримки енергетики України отримав від Швеції ще 63 млн євро
Читати

Популярнi статтi