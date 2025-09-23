Четверо українських дзюдоїстів змінили громадянство

Одразу четверо молодих та перспективних українських дзюдоїстів змінили спортивне громадянство, однак Федерація дзюдо України заявляє, що це не є «відтоком» спортсменів. Про це повідомляє «Суспільне Спорт», посилаючись на коментар Федерації дзюдо України.

Зазначається, що однією з причин зміни громадянства є бойкот змагань, у яких беруть участь дзюдоїсти з Росії та Білорусі. Втім, у більшості випадків це рішення було питанням часу, оскільки спортсмени тривалий час проживали за кордоном.

У ФДУ пояснюють, що ця ситуація дала поштовх для зміни спортивного громадянства, однак спортсмени вже кілька років не живуть в Україні, і, ймовірно, остаточно вирішили не повʼязувати своє майбутнє з нашою країною. Також зазначається, що Олексій Болдирєв та Ігор Цуркан з початку повномасштабного вторгнення не заїжджали на територію України та не брали участі у національних змаганнях, хоча Федерація до останнього підтримувала з ними зв’язок та оплачувала витрати на відрядження.

У ФДУ наголошують, що говорити про «відтік» некоректно, адже для цих спортсменів зміна громадянства була лише питанням часу. Водночас у Федерації немає інформації про можливу зміну спортивного громадянства іншими членами збірної.

За останній місяць спортивне громадянство змінили:

Іларія Цуркан (16 років, вага до 63 кг), №2 світового рейтингу серед кадетів. Представлятиме Словенію.

Ігор Цуркан (20 років, вага до 81 кг), №6 світового рейтингу серед юніорів. Представлятиме Словенію.

Олексій Болдирєв (20 років, вага до 90 кг), №6 світового рейтингу серед юніорів. Представлятиме Польщу.

Єлизавета Литвиненко (21 рік, вага до 78 кг), бронзова призерка чемпіонату світу 2022. Представлятиме ОАЕ.

Згідно з правилами Міжнародної федерації дзюдо, спортсмени віком до 20 років можуть виступати за іншу країну, не змінюючи при цьому офіційне громадянство.