﻿
Війна

ЗСУ успішно відбили атаки на трьох напрямках, окупанти штурмують Антонівський міст

ЗСУ успішно відбили атаки на трьох напрямках, окупанти штурмують Антонівський міст

За добу на фронті відбулося 186 бойових зіткнень, найгарячішим залишається Покровський напрямок, де окупанти відновили штурми біля Антонівського мосту йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Також ротягом доби рашисти завдали38 авіаударів, скинувши 102 керовані авіабомби, а також застосували 2780 дронів-камікадзе і здійснили 2539 обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів.

Ситуація на фронтах:

Північно-Слобожанський та Курський напрямки — українські оборонці відбили дві атаки; ворог здійснив 97 обстрілів.

Південно-Слобожанський напрямок — окупанти сім разів атакували поблизу Стариці, Приліпки та Григорівки.

Куп’янський напрямок — три атаки у бік Куп’янська, Піщаного та Малої Шапківки; одне боєзіткнення триває.

Лиманський напрямок — 14 атак поблизу Новоселівки, Мирного, Лимана та інших сіл; одне боєзіткнення триває.

Слов’янський напрямок — чотири атаки в районі Серебрянки.

Краматорський напрямок — відбито одну атаку біля Міньківки.

Костянтинівський напрямок — 25 атак у районах Костянтинівки, Щербинівки, Яблунівки та інших населених пунктів.

Покровський напрямок — 45 спроб прориву української оборони; тривають два боєзіткнення. Українські захисники знищили 146 окупантів (100 безповоротно), 14 безпілотників, дві одиниці спецтехніки, дві одиниці автомобільної техніки, пункт управління БпЛА і три укриття.

Олександрівський напрямок — відбито 19 атак; РФ завдала авіаудару по Великомихайлівці.

Гуляйпільський напрямок — відбито 17 атак, тривають два боєзіткнення.

Оріхівський напрямок — відбито дев’ять атак.

Придніпровський напрямок — три атаки біля Антонівського мосту.

Як повідомляло раніше ForUa, за даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила близько 1 204 510 військових.

 

 

 

 

   

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ЗСУГенштабатакиситуація на фронтівійна в УкраїніПокровський напрямок
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Британський рок-гурт Queen презентували різдвяну пісню 1974 року, яку ще ніхто не чув
Культура 27.12.2025 00:01:54
Британський рок-гурт Queen презентували різдвяну пісню 1974 року, яку ще ніхто не чув
Читати
Ізраїль визнав незалежність Сомаліленду
Свiт 26.12.2025 23:32:10
Ізраїль визнав незалежність Сомаліленду
Читати
Фонд підтримки енергетики України отримав від Швеції ще 63 млн євро
Економіка 26.12.2025 23:03:39
Фонд підтримки енергетики України отримав від Швеції ще 63 млн євро
Читати

Популярнi статтi