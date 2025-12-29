ЗСУ успішно відбили атаки на трьох напрямках, окупанти штурмують Антонівський міст

За добу на фронті відбулося 186 бойових зіткнень, найгарячішим залишається Покровський напрямок, де окупанти відновили штурми біля Антонівського мосту йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Також ротягом доби рашисти завдали38 авіаударів, скинувши 102 керовані авіабомби, а також застосували 2780 дронів-камікадзе і здійснили 2539 обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів.

Ситуація на фронтах:

Північно-Слобожанський та Курський напрямки — українські оборонці відбили дві атаки; ворог здійснив 97 обстрілів.

Південно-Слобожанський напрямок — окупанти сім разів атакували поблизу Стариці, Приліпки та Григорівки.

Куп’янський напрямок — три атаки у бік Куп’янська, Піщаного та Малої Шапківки; одне боєзіткнення триває.

Лиманський напрямок — 14 атак поблизу Новоселівки, Мирного, Лимана та інших сіл; одне боєзіткнення триває.

Слов’янський напрямок — чотири атаки в районі Серебрянки.

Краматорський напрямок — відбито одну атаку біля Міньківки.

Костянтинівський напрямок — 25 атак у районах Костянтинівки, Щербинівки, Яблунівки та інших населених пунктів.

Покровський напрямок — 45 спроб прориву української оборони; тривають два боєзіткнення. Українські захисники знищили 146 окупантів (100 безповоротно), 14 безпілотників, дві одиниці спецтехніки, дві одиниці автомобільної техніки, пункт управління БпЛА і три укриття.

Олександрівський напрямок — відбито 19 атак; РФ завдала авіаудару по Великомихайлівці.

Гуляйпільський напрямок — відбито 17 атак, тривають два боєзіткнення.

Оріхівський напрямок — відбито дев’ять атак.

Придніпровський напрямок — три атаки біля Антонівського мосту.

Як повідомляло раніше ForUa, за даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила близько 1 204 510 військових.