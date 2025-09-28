Етап Кубка Європи з дзюдо: Українець Халідов у Празі став призером

У місті Прага (Чехія) триває черговий етап Відкритого Кубка Європи з дзюдо Prague European Open 2025.
У перший день змагань срібним призером у ваговій категорії до 73 кг став українець Саїд-Могомед Халідов, передає Укрінформ.
На шляху до фіналу 21-річний одесит виграв чотири сутички над суперниками з Узбекистану, Угорщини, Нідерландів та Швейцарії, поступившись у вирішальному поєдинку представнику Узбекистану Замохшарі Бекмуродову.
У другий день турніру, 28 вересня, на татамі вийдуть 20 українців.
Зазначимо, що у чеській столиці виступають понад 400 спортсменів із 35-ти країн.
Фото: GabiJuan/EJU
Автор: Сергій Ваха