Залужний може залишити посаду посла та повернутися до Києва вже в січні - ЗМІ

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на початку січня може залишити дипломатичну посаду у Лондоні. Про це повідомляє Radio NV з посиланням на чотири джерела у політичних та дипломатичних колах. За словами співрозмовників, наближених до Офісу президента, Залужний ще кілька тижнів тому під час перебування у Києві повідомив Президенту Володимиру Зеленському про свій намір подати у відставку.

Як зазначають джерела видання, під час розмови сторони обговорювали можливі подальші посади для Залужного, зокрема прем’єр-міністра або керівника Офісу президента. Втім, на той момент зацікавленості в цих пропозиціях він не виявив.

Інші співрозмовники повідомляють, що раніше Залужний також розглядав можливість роботи на посаді посла України у США або повернення на військову службу, однак наразі конкретних рішень із цього приводу немає. За їхніми словами, питання зміни посла України у Сполучених Штатах на цей час не розглядається.

За інформацією джерел, Залужний може оголосити про своє рішення вже 4–5 січня, якщо на нього не вплинуть додаткові обставини. Ймовірно, він планує повернутися до Києва. Видання звернулося за коментарем до пресслужби посольства України у Великій Британії, однак відповіді наразі не отримало.

Нагадаємо, Валерія Залужного було звільнено з посади головнокомандувача ЗСУ 8 лютого 2024 року. 9 травня 2024 року він був призначений послом України у Великій Британії.

Як повідомляло раніше ForUa, Залужний заявив, що більшість війн закінчується не перемогою, а тривалим замороженням бойових дій.