Балканський пакт: слідом за Румунією та Болгарією, ще одна країна повертається на Євробачення-2026

Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення" у 2026 році отримає ще одного яскравого учасника! Слідом за заявами про повернення Румунії та Болгарії, сьогодні стало відомо, що Молдова також вирішила доєднатися до переліку країн, які змагатимуться за головний приз – кришталевий мікрофон.

Ця новина є особливо значущою, оскільки цього року у Швейцарії Молдова, на жаль, не була представлена. Тоді представники країни пояснювали своє рішення "детальним аналізом поточної ситуації, а також економічних, адміністративних і мистецьких проблем".

Сила спільноти та новий формат відбору

Сьогодні, 3 листопада, компанія "Телерадіо-Молдова" (TRM) офіційно повідомила про своє повернення на шоу.

"Повернення Молдови на конкурс нагадує нам про силу нашої спільноти, силу цінностей і про те, що насправді означає бути об'єднаними через музику", – зазначив директор Міжнародного конкурсу Мартін Грін.

Як пише видання TRM, це рішення було прийнято після численних консультацій з артистами, продюсерами та представниками місцевої музичної індустрії.

Тепер організатори налаштовані на зміни:

Новий Формат: Національний відбір координуватимуть два офіційні продюсери .

Об'єктивне Журі: Для забезпечення прозорості журі Національного фіналу складатиметься з 20 членів : 5 міжнародних та 15 національних експертів.

Старт Заявок: Прийом заявок розпочнеться вже 7 листопада та триватиме 30 календарних днів.

Ювілейна участь та найкращий результат

Для Молдови це буде 20-та участь в "Євробаченні". Попри те, що країна жодного разу не здобувала перемогу, її виступи завжди запам'ятовувалися глядачам.

Найкращий результат Молдова продемонструвала у 2017 році: гурт SunStroke Project з композицією "Hey Mamma" посів почесне 3-тє місце.

Повернення Молдови, а також Румунії та Болгарії, обіцяє зробити "Євробачення-2026" одним із найбільш представницьких та інтригуючих за останні роки!

Раніше стало відомо, що Україна готується підірвати «Євробачення-2026»: Нацвідбір-2026 зібрав небувалий урожай заявок.