Відень готує шоу без прикрас: сцена і нові правила для глядачів на Євробаченні-2026

Організатори міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2026» розкрили дизайн сцени та нові правила для глядачів. Ювілейний конкурс відбудеться наступного року у Відні, а за його організацію відповідає австрійський мовник ORF.

Автором концепції та художником-постановником став Флоріан Відер, який удесяте готує сценографію для «Євробачення». Сцена 2026 року обіцяє бути помпезною:

- Центральна світлодіодна поверхня у формі вигнутого листка формує головний візуальний фокус.

- Вигнута дуга та складна опорна конструкція доповнюють загальний дизайн.

- «Зелена кімната» буде з’єднана зі сценою спеціальною доріжкою, що дозволить учасникам пересуватися через глядацьку залу.

Що стосується правил для глядачів, то тепер дозволено розгортати прапори будь-якої країни, якщо вони не заборонені законодавством, а виступи не будуть «прикрашатися» штучними оплесками або цензурою негативної реакції аудиторії. Організатори підкреслюють: «Ми дозволимо всі офіційні прапори, які існують у світі, якщо вони відповідають закону. Ми не будемо прикрашати чи уникати показу того, що відбувається».

Це означає, що глядачі побачать справжню реакцію публіки на кожен виступ, без втручання технічних засобів. Такі правила стосуються, зокрема, і виступів, які можуть викликати суперечливі оцінки, як це сталося минулого року із номером Ізраїля.

Сцена і нові правила готують «Євробачення-2026» до демонстрації шоу без прикрас, де ключовим буде щире сприйняття виступів та реакція аудиторії, а не телевізійна ілюзія.

