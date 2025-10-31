Україна готується підірвати «Євробачення-2026»: Нацвідбір-2026 зібрав небувалий урожай заявок

Національний відбір на Пісенний конкурс «Євробачення-2026» зібрав рекордну кількість заявок цього року, засвідчуючи високий інтерес українських артистів до міжнародної сцени.

Організатори оголосили, що загалом 392 артисти надіслали 451 заявку для участі в престижному конкурсі. Ця цифра значно перевищує показники минулих років, підкреслюючи динамічний розвиток української музичної індустрії.

Що далі?

Лонглист учасників: За результатами попереднього відбору з-поміж усіх поданих заявок буде сформовано лонглист учасників . Саме ці виконавці продовжать боротьбу за право представляти Україну на «Євробаченні-2026».

Укладання договорів: Кандидатам із лонглиста буде запропоновано укласти договір із національним мовником — «Суспільним» . Кінцевий термін підписання документів — 21 листопада .

Оголошення фіналістів: Фінальний список учасників, який, за попередніми даними, включатиме до 15 виконавців, буде оголошено згодом. Саме вони змагатимуться у прямому ефірі за путівку на конкурс.

«Суспільне» вже розпочало активну роботу з прослуховування та оцінки надісланих матеріалів, а музична спільнота та шанувальники конкурсу з нетерпінням очікують на оголошення імен тих, хто боротиметься за перемогу.