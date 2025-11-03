Президент України Володимир Зеленський підписав Закон №4630-IX, який суттєво розширює можливості бронювання військовозобов'язаних працівників підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК), навіть якщо у них є порушення або проблеми з військовим обліком. Документ вже опублікований на сайті Верховної Ради.

Головне нововведення: Бронювання попри порушення

Ключова зміна стосується можливості бронювання працівників ОПК, які:

не мають належним чином оформлених військово-облікових документів;

взагалі не перебувають на військовому обліку;

не уточнили свої персональні дані;

перебувають у розшуку через порушення правил військового обліку або законодавства про оборону та мобілізацію.

Таких співробітників дозволено бронювати незалежно від кількості вже заброньованих працівників у цій установі.

Ключові положення та обмеження

Закон, ініціаторами якого стали Давид Арахамія, Олександр Завітневич, Олександр Федієнко, Мандзій Сергій, Федір Веніславський та низка інших нардепів, передбачає низку важливих умов:

Термін бронювання: Бронювання надається лише один раз на рік .

Термін для нових працівників: Для нових працівників підприємств ОПК бронювання діє до 45 календарних днів із моменту укладення трудового договору.

Відповідальність: Бронювання не звільняє працівника від відповідальності за порушення правил військового обліку.

Випробувальний термін: Для нових працівників ОПК встановлюється максимальний строк випробування — 45 днів .

Право роботодавця: Роботодавець отримує право звільнити співробітника, якщо той не усунув порушення військового обліку у визначений термін.

Стратегічне значення

Новий закон спрямований на забезпечення безперебійної роботи критично важливих підприємств ОПК та сприяння виробництву озброєння та військової техніки, що є життєво необхідним для обороноздатності країни. Він дозволяє швидко залучати та бронювати фахівців, необхідних для виконання оборонних замовлень, надаючи їм короткий термін для вирішення проблем із документами.

