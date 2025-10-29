Мобілізаційні зміни з 1 листопада для військовозобов'язаних

Згідно з новою постановою Кабінету Міністрів України, яка набуває чинності з 1 листопада, вносяться суттєві зміни до правил загальної мобілізації, зокрема до процедур оформлення відстрочок. Нововведення, деталі яких надає видання Veteran, стосуються як автоматичного продовження вже наявних відстрочок, так і розширення можливостей для їхнього оформлення.
Автоматичне продовження відстрочок у "Резерв +"
Військовозобов’язаним, які вже мають оформлені відстрочки у мобільному застосунку "Резерв +", у листопаді не доведеться їх оновлювати вручну. Процес відбудеться в автоматичному режимі.
Це стосується категорій, підстави для відстрочки яких підтверджені в державних реєстрах і не можуть змінитися з часом. Серед них:
-
Багатодітні батьки (троє і більше дітей до 18 років), батьки дитини з інвалідністю до 18 років, або повнолітньої дитини з I чи II групою інвалідності.
-
Особи з інвалідністю (будь-якої групи).
-
Особи, які мають дружину/чоловіка з інвалідністю I чи II групи.
-
Особи, які доглядають за батьком/матір'ю (своїми або чоловіка/дружини) з інвалідністю.
-
Студенти денної або дуальної форми вищої освіти, докторанти та інтерни.
-
Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які працюють на основному місці не менш як на 0,75 ставки.
-
Тимчасово непридатні до служби.
-
Жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік/дружина служить у війську.
-
Особи, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій.
-
Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності.
-
Особи, незаконно позбавлені волі через агресію РФ, та військові, звільнені з полону.
Розширення можливостей оформлення відстрочки
Онлайн-оформлення через "Резерв +"
Функціонал "Резерв +" продовжує розширюватися. Рідні батьки дітей з інвалідністю (як неповнолітніх, так і повнолітніх з І або ІІ групою) тепер можуть подати заяву на відстрочку онлайн без відвідування ТЦК.
Процедура оформлення в "Резерв +":
-
Оновити застосунок.
-
Авторизуватися.
-
Натиснути три крапочки на головному екрані.
-
Обрати пункт "Подати запит на відстрочку" та обрати необхідний тип документу.
-
Надіслати запит і дочекатися сповіщення з результатом.
Вже зараз 80% типів відстрочок можна оформити онлайн, проте для тих, що залишилися, запроваджують альтернативу.
Оформлення відстрочок у ЦНАП
З листопада військовозобов’язані зможуть звертатися з відповідними документами для оформлення відстрочки в офіси Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП), що має спростити процес для тих, хто не може скористатися онлайн-сервісом.
Нова категорія для бронювання військовозобов’язаних
З листопада набуває чинності закон, який вперше передбачає можливість бронювання для чоловіків, які перебувають у розшуку, не стоять на військовому обліку або не мають військово-облікових документів.
Ця тимчасова можливість стосується лише працівників підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань або функціонування економіки у сфері оборонно-промислового комплексу.
-
Термін бронювання: до 45 календарних днів з моменту укладення трудового договору.
-
Умови: За цей період військовозобов’язаний повинен усунути порушення правил військового обліку.
-
Наслідки: У разі усунення порушення працедавці зможуть забронювати працівника за загальними правилами. В іншому випадку, працедавець матиме право його звільнити.
Ці зміни спрямовані на цифровізацію процесів мобілізації, спрощення процедур для військовозобов’язаних громадян та забезпечення безперебійної роботи критично важливих підприємств.Автор: Галина Роюк