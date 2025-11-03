﻿
Надзвичайні події

СБУ нейтралізувала шпигунську пастку РФ на залізниці

СБУ нейтралізувала шпигунську пастку РФ на залізниці

Контррозвідка Служби безпеки України затримала 18-річного агента російських спецслужб, який у Полтавській та Кіровоградській областях стежив за рухом військових ешелонів та розташуванням засобів ППО.

Як повідомляє СБУ, зловмисник встановив на залізничному перегоні приховану мінікамеру з акумулятором і віддаленим доступом для росіян, щоб у режимі онлайн відстежувати пересування вантажних поїздів ЗСУ та оцінювати кількість транспортуваної бронетехніки.

За завданням кураторів із РФ він мав також робити фотозвіти з геолокаціями для визначення позицій української протиповітряної оборони. Агент потрапив до уваги росіян через Telegram-канали з пропозиціями «легкого заробітку».

Зловмисника затримали за місцем проживання. У нього вилучили телефон із доказами роботи на РФ.

Зрадник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як повідомляло раніше ForUa, університетський охоронець зі своїм родичем готували удари по українській ППО.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

СБУзрадниквійна в Українівідеопасткагеолокаціяприхована мінікамерафотозвіт
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Окупанти просунулись на Донеччині та Запоріжжі
Війна 03.11.2025 08:16:16
Окупанти просунулись на Донеччині та Запоріжжі
Читати
Трамп заявив, що не розглядає передачу Tomahawk Україні й “дозволить конфлікту вигоріти”
Головне 03.11.2025 07:52:23
Трамп заявив, що не розглядає передачу Tomahawk Україні й “дозволить конфлікту вигоріти”
Читати
Ранкові й вечірні піки: кількість відключень світла у всіх регіонах збільшиться (графіки)
Енергетика 03.11.2025 07:14:48
Ранкові й вечірні піки: кількість відключень світла у всіх регіонах збільшиться (графіки)
Читати

Популярнi статтi