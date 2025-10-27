Університетський охоронець зі своїм родичем готували удари по українській ППО

Контррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала двох агентів російської ФСБ, які коригували ракетні та дронові удари по об’єктах у Дніпропетровській і Запорізькій областях. Обидва фігуранти мали спільного куратора від російської спецслужби, але діяли окремо — на різних територіях. Їхнє головне завдання полягало у зборі координат українських систем ППО та місць тимчасової дислокації підрозділів Сил оборони.

Серед затриманих — керівник охорони одного з провідних університетів Дніпра, завербований через родича, який мешкає в росії та співпрацює з фсб. Щоб виконати завдання, він залучив знайомого — начальника дільниці водопостачання у прифронтовому Гуляйполі Запорізької області.

Під час повітряних тривог агенти об’їжджали місцевість на власних авто, фіксували роботу української ППО та збирали геолокації для подальших ударів. Частину даних вони також отримували, випитуючи у знайомих інформацію про військові об’єкти.

Обох зрадників затримано «на гарячому». Під час обшуків вилучено телефони, носії з координатами об’єктів, а також докази їхньої переписки з представниками фсб. Наразі вони перебувають під вартою.

