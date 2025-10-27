﻿
Надзвичайні події

Університетський охоронець зі своїм родичем готували удари по українській ППО

Університетський охоронець зі своїм родичем готували удари по українській ППО

Контррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала двох агентів російської ФСБ, які коригували ракетні та дронові удари по об’єктах у Дніпропетровській і Запорізькій областях. Обидва фігуранти мали спільного куратора від російської спецслужби, але діяли окремо — на різних територіях. Їхнє головне завдання полягало у зборі координат українських систем ППО та місць тимчасової дислокації підрозділів Сил оборони.

Серед затриманих — керівник охорони одного з провідних університетів Дніпра, завербований через родича, який мешкає в росії та співпрацює з фсб. Щоб виконати завдання, він залучив знайомого — начальника дільниці водопостачання у прифронтовому Гуляйполі Запорізької області.

Під час повітряних тривог агенти об’їжджали місцевість на власних авто, фіксували роботу української ППО та збирали геолокації для подальших ударів. Частину даних вони також отримували, випитуючи у знайомих інформацію про військові об’єкти.

Обох зрадників затримано «на гарячому». Під час обшуків вилучено телефони, носії з координатами об’єктів, а також докази їхньої переписки з представниками фсб. Наразі вони перебувають під вартою.

Як повідомляло раніше ForUa, рашисти готували серію терактів на Одещині.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

пповійна в Українізрадникиагенти ФСБкоригування ударівгеолокація
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Погода 27 жовтня: потужний циклон принесе дощі, вітер та похолодання
Суспiльство 27.10.2025 06:31:31
Погода 27 жовтня: потужний циклон принесе дощі, вітер та похолодання
Читати
Фінансовий обвал перед електричною революцією: Porsche втратив 99% прибутку
Технології 27.10.2025 00:33:49
Фінансовий обвал перед електричною революцією: Porsche втратив 99% прибутку
Читати
Торговельне перемир'я? У Трампа відмовилися від планів 100% мита проти Китаю
Свiт 26.10.2025 23:26:24
Торговельне перемир'я? У Трампа відмовилися від планів 100% мита проти Китаю
Читати

Популярнi статтi