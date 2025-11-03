Надкритична ситуація: окупанти хаотично просуваються по всьому Покровську – військові

Російські окупанти намагаються закріпитися у Покровську та захопити місто повністю. За словами військовослужбовця 68 окремої єгерської бригади з позивним "Гусь", зараз практично всі квартали та райони міста перебувають під присутністю ворожих груп. "Дійсно, фіксується ворог практично у всіх кварталах і районах міста, групами у кілька бійців", – зазначив боєць у ефірі Київ24. Він додав, що РФ прагне оточити місто з двох сторін, щоб "закрити цей мішок", та активно наступає з південного заходу і північного сходу.

Командир ударних безпілотних авіаційних комплексів "Шершні Довбуша" В'ячеслав "Лютий" підтвердив, що російські підрозділи хаотично розміщуються у місті, намагаючись маскуватися та уникати прямих зіткнень, щоб просунутися глибше. За його словами, ситуація у Покровську "надкритична" і не контрольована. "Є наміри нашого командування відновити положення та стабільну лінію, але купа ДРГ просочується і завдає хаосу в наші порядки та логістику. Їх потрібно ефективно знищувати та вчасно реагувати", – зазначив він.

Українські військові констатують, що найбільше зусиль окупанти прикладають у південних районах міста, а позиції часто переходять з рук у руки. Незважаючи на це, українські захисники продовжують роботу з локалізації ворожих груп і утримання стратегічних напрямків.

