Війна Росії проти України зайшла в глухий кут - НАТО

Війна між Росією та Україною зайшла у глухий кут, тому настав момент почати переговори, заявив голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне. За його словами, Альянс “підтримуватиме Україну до того дня, коли ми зможемо сісти за стіл переговорів для досягнення тривалого миру”. При цьому Драгоне підкреслив, що повномасштабне вторгнення Росії стало стратегічною поразкою для Путіна, попри повільні тактичні успіхи на фронті. “Вони не отримають дружнього або маріонеткового уряду, як у Білорусі. Путін не досягне успіху”, — заявив адмірал в інтерв’ю BBC.

Він також наголосив, що війна дала Європі “сигнал тривоги”, змусивши країни НАТО активніше зміцнювати власну оборону. Нагадаємо, що влітку члени Альянсу домовилися підвищити оборонні витрати до 5% ВВП до 2035 року.

Коментуючи російські ядерні проєкти “Буревісник” і “Посейдон”, Драгоне запевнив, що вони не становлять загрози НАТО: “Ми готові захищати наші 32 країни і мільярд людей. Ми є ядерним союзом”. Адмірал також не виключив, що Росія може спробувати атакувати країни Балтії — Естонію, Латвію чи Литву, — але нагадав, що у цьому разі діятиме п’ята стаття НАТО, яка розглядає напад на одну країну як напад на весь Альянс.

За його словами, пріоритетом НАТО нині є протиповітряна оборона. Зокрема, вторгнення російських дронів до Польщі та Румунії прискорило створення системи “Східна варта”, що має об’єднати ППО східного флангу НАТО у “стіну дронів”. “Ми сильніші за наших супротивників і будемо підтримувати Україну до того дня, коли настане мир”, — підсумував Драгоне.

Як повідомляло раніше ForUa, НАТО підготувало 4400-сторінковий план оборони від можливого нападу РФ.