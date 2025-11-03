Війну в Україні можна завершити за «пару місяців», - Трамп

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що війну в Україні можна врегулювати у відносно короткий термін — приблизно за кілька місяців. Про це він повідомив в інтерв’ю CBS News. Відповідаючи на запитання журналіста про можливість завершення війни протягом «пари місяців», Трамп відповів ствердно: «Я думаю, що ми це зробимо, так».

Американський лідер додав, що на його переконання, Москва прагне відновити контакти із Вашингтоном. «Я думаю, він (Путін) дійсно хоче вести справи зі США», — сказав Трамп, підкресливши, що сторони можуть знайти точки взаєморозуміння.

Глава Білого дому також пояснив, що його підходи до зовнішньої політики базуються на досвіді у сфері торгівлі та економічних інструментів. «Це спрацювало з Індією, це спрацювало з Пакистаном, і з 60% інших країн. Якби не тарифи та торгівля, я б не зміг укласти ці угоди», — зазначив Трамп. За словами президента, його методи дозволяють «швидко досягати домовленостей» з іншими країнами і можуть бути застосовані для врегулювання конфлікту в Україні.

Трамп наголосив, що США можуть відігравати роль посередника у пошуку шляхів завершення конфлікту, використовуючи економічні та дипломатичні важелі. Він також підкреслив, що його підходи у минулому дозволяли укладати успішні угоди навіть з «важкими партнерами», що, за його словами, створює підґрунтя для врегулювання війни в Україні.

Ця заява пролунала на тлі триваючого протистояння між Україною та Росією, яке триває понад два роки і забрало сотні тисяч життів. Водночас думки експертів щодо можливості швидкого завершення війни різняться, адже ситуація на фронті залишається складною, а політичні й військові чинники потребують часу для узгодження.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп заявив, що не розглядає передачу Tomahawk Україні й “дозволить конфлікту вигоріти”.