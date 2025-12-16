Битва за Поділ: бульдозери проти історії. на кону — «культурний шар XII–XVIII століття»

У самому серці Києва, на стародавньому Подолі, розгортається черговий, але, можливо, вирішальний акт драми між забудовниками та історичною спадщиною. Активні земляні роботи на ділянках по вул. Кирилівській, 13 та пров. Ромському, 3 призвели до кримінального провадження та фізичного знищення пам’ятки археології національного значення — «Культурний шар Подолу, XII–XVIII століття».

Ситуація викликала широкий резонанс серед науковців, урбаністів та мешканців столиці, адже йдеться про безповоротну втрату тисячолітньої історії.

Що під загрозою: Знищення історії на фундаменті

Київська міська прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом руйнування пам’ятки. Підставою стали інтенсивні земляні роботи, що їх веде забудовник — ТОВ «Дніпро-2002» — для зведення торгово-офісного та розважального центру.

Як повідомив активіст Дмитро Перов, на охоронюваній території активно риються глибокі котловани, зводяться підпірні стінки та заливаються фундаменти. Це пряме втручання у найцінніше:

Культурний шар Подолу — це не просто ґрунт. Це багатошарові археологічні нашарування, які фіксують розвиток Києва з часів Русі. Вони містять залишки забудови, ремесел і побуту, і є безцінним джерелом для науковців. Знищення цього шару є незворотним — після втручання важкої техніки жодні дослідження вже неможливі.

Втрати, які вже не повернути

Наслідки будівництва вже катастрофічні. Окрім нищення археологічного шару, забудовник уже зруйнував об’єкти, що формували історичне середовище Подолу кінця XIX — початку XX століття:

Знесено флігель на вул. Кирилівській, 13д .

Знищено будівлю Поліцейської дільниці 1902 року .

Розпочато руйнування частини Садиби Іосифа Носача (1899 р.).

Ці будівлі мали не лише архітектурну, а й містобудівну цінність, і їхня втрата руйнує цілісний історичний ландшафт одного з найстаріших районів Києва.

Культурний тест для Києва: Рішення суду

Відкриття прокуратурою кримінального провадження за фактом руйнування пам’ятки національного значення є важливим кроком, адже в багатьох попередніх подібних випадках на Подолі забудовники обмежувалися лише штрафами.

Однак ключовий момент настав сьогодні: у вівторок, 16 грудня, Подільський районний суд Києва має розглянути клопотання про накладення арешту на земельні ділянки.

У разі задоволення клопотання: буде повністю заборонено будь-які будівельні роботи, що дасть шанс зупинити подальше нищення.

Чому це важливо: Поділ — це фундамент київської ідентичності. Системне знищення його археологічних пам’яток стирає історичну спадкоємність міста і позбавляє майбутні покоління права знати власну історію.

Рішення суду 16 грудня стане прецедентом. Від нього залежить, чи залишиться культурний шар Подолу живою частиною історії, чи перетвориться на черговий рядок у реєстрі втрачених пам’яток.