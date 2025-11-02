НАТО підготувало 4400-сторінковий план оборони від можливого нападу РФ, – Welt

У НАТО завершили розробку масштабного плану оборони на випадок нападу російського режиму на держави-члени. Документ обсягом понад 4400 сторінок фокусується на посиленні східного флангу Альянсу. Про це повідомляє німецьке видання Welt.

За даними Welt, план має назву «Концепція лінії стримування на східному фланзі» і створений за участю всіх 32 країн-членів НАТО під керівництвом Верховного командування сухопутних військ Альянсу.

Документ передбачає комплекс заходів для зміцнення оборони на східному напрямку. Йдеться про посилення бойових підрозділів, передислокацію важкої техніки, застосування дронів та автономних систем, а також покращення координації та обміну даними між союзниками.

Один із відставних високопосадових генералів НАТО заявив виданню, що російський режим уже перебуває у так званій «фазі нуль», або стані «нульової готовності» до прямого зіткнення з Альянсом. За його словами, Росія нарощує військові сили, проводить кібератаки, поширює дезінформацію й активізує розвіддіяльність.

Генерал наголосив, що найбільша загроза нападу РФ на НАТО, зокрема на країни Балтії, виникне після завершення війни в Україні, коли Кремль зможе перекинути значні ресурси на північ.

Водночас експерти, на яких посилається Welt, стверджують, що наразі прямої загрози повномасштабної війни між Росією та НАТО немає.

У матеріалі пояснюється, що Phase Zero — це підготовча стадія перед початком відкритих бойових дій, коли противник ще не атакує, але створює передумови для можливої війни через інформаційно-психологічний вплив, дестабілізацію, кібератаки та інші інструменти.

Росія активно використовувала таку стратегію перед вторгненнями в Україну у 2014 та 2022 роках, зокрема через пропаганду та фабрикацію тез про «утиски російськомовних».

На тлі загроз Євросоюз формує нову систему для швидкого перекидання військ і техніки країнами-членами, повідомляє Центр протидії дезінформації. Метою є забезпечення оперативної мобільності у разі виникнення військової загрози.

Аналітики ISW раніше зазначали, що Росія може становити реальну небезпеку для НАТО ще до 2036 року. На їхню думку, активні диверсії та шпигунська діяльність РФ свідчать про підготовку до можливої конфронтації з Альянсом.