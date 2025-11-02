Військові КНДР, які воювали проти України, в полоні хотіли завдати собі шкоди, – ЗМІ

Полонені військовослужбовці Північної Кореї, яких українські сили взяли в полон у Курській області, перебувають у психологічно нестабільному стані й намагалися завдати собі шкоди.
Про це йдеться в документальному фільмі правозахисної організації Gyeore-eol Nation United, цитують Barron’s та Yonhap.
Повної версії стрічки наразі немає, але активіст Чан Се Юль розкрив деякі її деталі. Так, у ній обидва полонені північнокорейці висловили бажання поїхати до Південної Кореї — під час інтерв’ю в лютому такий намір мав лише один із них.
«Двоє [полонених] в кінці інтерв’ю попросили продюсера відвезти їх на Південь. […] «Вони благали інтерв’юерку пообіцяти, що вона повернеться і відвезе їх на Південь», — розповів Чан.
З фотографій, зроблених під час знімання фільму, видно, що рана на щелепі в одного з військових КНДР уже зажила, хоча вона призвела до деформації кістки. Над ліжком одного з полонених також помітили намальовані вручну портрети лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.
Українські чиновники зазначають, що полонені перебувають у психологічно нестабільному стані й намагалися завдати собі шкоди.
Обоє військових через продюсера фільму попросили ліки для очей, в’язані речі, штани, цигарки, ручки та книги.
ForUA зазначає, війська КНДР допомагають Росії завдавати ударів по Україні.
Автор: Сергій Ваха