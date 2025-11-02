Військові КНДР, які воювали проти України, в полоні хотіли завдати собі шкоди, – ЗМІ

Полонені військовослужбовці Північної Кореї, яких українські сили взяли в полон у Курській області, перебувають у психологічно нестабільному стані й намагалися завдати собі шкоди.

Про це йдеться в документальному фільмі правозахисної організації Gyeore-eol Nation United, цитують Barron’s та Yonhap.

Повної версії стрічки наразі немає, але активіст Чан Се Юль розкрив деякі її деталі. Так, у ній обидва полонені північнокорейці висловили бажання поїхати до Південної Кореї — під час інтерв’ю в лютому такий намір мав лише один із них.

«Двоє [полонених] в кінці інтерв’ю попросили продюсера відвезти їх на Південь. […] «Вони благали інтерв’юерку пообіцяти, що вона повернеться і відвезе їх на Південь», — розповів Чан.

З фотографій, зроблених під час знімання фільму, видно, що рана на щелепі в одного з військових КНДР уже зажила, хоча вона призвела до деформації кістки. Над ліжком одного з полонених також помітили намальовані вручну портрети лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

Українські чиновники зазначають, що полонені перебувають у психологічно нестабільному стані й намагалися завдати собі шкоди.

Обоє військових через продюсера фільму попросили ліки для очей, в’язані речі, штани, цигарки, ручки та книги.

ForUA зазначає, війська КНДР допомагають Росії завдавати ударів по Україні.