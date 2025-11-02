У Міноборони розповіли, скільки відстрочок продовжено автоматично з 1 листопада

В Україні з 1 листопада набув чинності новий порядок оформлення і продовження відстрочок від мобілізації і вже автоматично продовжили більш як 720 тис. відсрочок.

Про це у Фейсбуці повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

За його словами, понад 720 тис. відстрочок вже продовжено без додаткових дій з боку людини, адже всі потрібні дані вже є в державних реєстрах.

Більше 80% звернень подаються через застосунок "Резерв+", без довідок і особистих візитів.

А ті, хто оформляє паперові документи, тепер звертаються не до ТЦК, а до ЦНАПів. Лише сьогодні ЦНАПи прийняли майже 4 тис. заяв.

“Якщо маєте можливість — оформлюйте відстрочку саме через Резерв+. Це швидше та зручніше”, - закликав міністр і подякував обласним військовим адміністраціям, органам місцевого самоврядування та командам ЦНАПів за підтримку та оперативну організацію процесу на місцях.

“Робимо процес прозорим, усуваємо людський фактор і ризики зловживань, розвантажуємо ТЦК для виконання головного завдання — забезпечення мобілізації. Продовжуємо цифровізацію задля ефективності війська”, - запевнив Шмигаль.

