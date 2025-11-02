Армія РФ вдарила балістикою та БПЛА по Чернігівщині

Війська РФ здійснили серію атак по населених пунктах Чернігівської області.

Про це повідомив начальник Корюківської РВА Павло Мірошниченко.

«Агресор вдарив по Менщині. Попередньо — балістикою. Ворог продовжує обстрілювати Корюківський район. Увечері два прильоти зафіксовані по одному з сільськогосподарських підприємств Менської громади. Імовірно, з використанням балістичних ракет», - йдеться у повідомленні.

Згодом начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов повідомив, росіяни атакували Новгород-Сіверський.

«Пошкоджень різного ступеню зазнали житлові будинки місцевих мешканців. Попередньо обійшлось без жертв. Ворог атакував Новгород-Сіверський двома ударними БПЛА по типу «Герань-2». Сталося влучання в межах міста по житловому сектору», - повідомивін.