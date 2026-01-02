Статус росіян навіть у разі мирної угоди з Україною не змінять, – МОК

Російські спортсмени не зможуть виступати під національним прапором на Зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані-Кортіні навіть за умови підписання мирної угоди між Україною та Росією. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) залишає в силі рішення про допуск атлетів з РФ та Білорусі виключно в індивідуальному нейтральному статусі.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на інтерв'ю президентки МОК Кірсті Ковентрі італійській газеті Corriere della Sera.

За словами очільниці комітету, чинна постанова щодо формату участі представників країн-агресорок є остаточною. Ковентрі наголосила, що "на даному етапі ніщо не змінить рішення Комітету, яке дозволяє російським спортсменам брати участь у лютневих іграх тільки як індивідуальні учасники, що представляють себе". Таким чином, росіяни та білоруси змагатимуться "як індивідуальні спортсмени, без національного прапора та гімну".

ForUA нагадує, МОК запровадив обмеження для Росії та Білорусі після початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. У вересні було офіційно підтверджено умови участі в іграх у Мілані-Кортіні, які відбудуться з 6 по 22 лютого.

Раніше повідомлялося, що Національний олімпійський комітет України, Міністерство молоді та спорту та Федерація ковзанярського спорту України звернулися до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) із проханням переглянути рішення про допуск російських фігуристів Петра Гуменника та Аделії Петросян до міжнародних змагань, зокрема до зимових Олімпійських ігор 2026 року.