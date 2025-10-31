Росіяни хочуть добитися тотального блекауту, розбалансувати систему до стану, коли не зможуть працювати АЕС, - Плачков

Удари по Бурштинській, Добротвірській та Ладижинській ТЕС в центральній та західній частині Україні дещо "вибилися" з регулярних обстрілів об’єктів генерації та розподілення на лівому березі. Ситуація з електропостачанням може погіршитися не лише в окремих регіонах, а мешканцям великих міст краще подумати про варіант виїзду на зимовий період.

Про це "Телеграфу" розповів ексміністр палива та енергетики України Іван Плачков.

На думку Плачкова, росіяни хочуть добитися тотального блекауту, розбалансувати систему до стану, коли не зможуть працювати, в тому числі і атомні станції. По-друге, до цього вони масовано били по лівому березі, тобто знищують майже всю генерацію там. Зараз вони хочуть бити по заходу України.

"До чого це може привести? Буде важко транспортувати електроенергію з регіону в регіон. Енергосистема може перейти на такий острівний, локальний режим, тобто розділитися на кілька частин. Вони хочуть, щоб енергосистема була не єдиною", - розповів ексміністр.

І вже зрозуміло, що буде важко балансувати, доведеться робити більш масштабні та більш часті відключення. А якщо не буде електроенергії, то може бути проблема з опаленням, особливо в великих містах. І можуть бути проблеми з газом, газопостачанням, вже є проблема з видобутком. "Ми знаємо, що обсяг видобутку зменшився, але можуть бути проблеми з транспортуванням, якщо росіяни битимуть по газоперекачувальних станціях", - додав Плачков.

Нагадаємо, що ще 2022 року Іван Плачков закликав мешканців великих міст продумати варіант тимчасового виїзду: потрібно бути готовими до того, що ремонтні роботи в сфері інфраструктури можуть тривати тиждень-два...