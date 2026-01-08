Дніпро на межі: Філатов оголосив надзвичайну ситуацію національного рівня

Після масованих атак РФ на енергетичну інфраструктуру ситуація в Дніпрі залишається однією з найскладніших у країні. Міський голова Борис Філатов офіційно визнав стан справ як надзвичайну ситуацію національного рівня.

За словами мера, місто з ночі працює за кризовими алгоритмами, координуючи дії з обласною військовою адміністрацією та профільними міністерствами.

Поточний стан критичної інфраструктури:

Медицина: У лікарні поступово повертають електроенергію. Всі заклади мають альтернативні джерела живлення та необхідні запаси на випадок тривалих відключень.

Водопостачання та каналізація: Каналізаційна система міста заживлена. На правому березі ситуація з водою поступово стабілізується, а лівий берег тримається завдяки альтернативним джерелам енергії.

Опалення: Внаслідок учорашніх обстрілів усі котельні були знеструмлені. Наразі комунальники працюють над відновленням їхньої роботи в посиленому режимі.

Масштаби знеструмлення в регіоні

Ситуація в області залишається критичною. За даними в.о. міністра енергетики Артема Некрасова, наразі у Дніпропетровській області без світла залишаються близько 800 тисяч споживачів.

Міська влада закликає мешканців зберігати спокій та стежити за оновленнями щодо роботи електротранспорту, шкіл та «Пунктів незламності».