Дніпро на межі: Філатов оголосив надзвичайну ситуацію національного рівня

Після масованих атак РФ на енергетичну інфраструктуру ситуація в Дніпрі залишається однією з найскладніших у країні. Міський голова Борис Філатов офіційно визнав стан справ як надзвичайну ситуацію національного рівня.
За словами мера, місто з ночі працює за кризовими алгоритмами, координуючи дії з обласною військовою адміністрацією та профільними міністерствами.
Поточний стан критичної інфраструктури:
-
Медицина: У лікарні поступово повертають електроенергію. Всі заклади мають альтернативні джерела живлення та необхідні запаси на випадок тривалих відключень.
-
Водопостачання та каналізація: Каналізаційна система міста заживлена. На правому березі ситуація з водою поступово стабілізується, а лівий берег тримається завдяки альтернативним джерелам енергії.
-
Опалення: Внаслідок учорашніх обстрілів усі котельні були знеструмлені. Наразі комунальники працюють над відновленням їхньої роботи в посиленому режимі.
Масштаби знеструмлення в регіоні
Ситуація в області залишається критичною. За даними в.о. міністра енергетики Артема Некрасова, наразі у Дніпропетровській області без світла залишаються близько 800 тисяч споживачів.
Міська влада закликає мешканців зберігати спокій та стежити за оновленнями щодо роботи електротранспорту, шкіл та «Пунктів незламності».Автор: Галина Роюк