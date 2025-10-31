﻿
Столиця

Петиція про перейменування на честь Героя України Парубія вулиці в Києві не набрала достатньо голосів

Петиція про перейменування на честь Героя України Парубія вулиці в Києві не набрала достатньо голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом перейменувати одну із вулиць столиці на честь народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 1 вересня і станом на 31 жовтня вона набрала 937 голосів із 6 тис. необхідних.

"Багато років Парубій плідно працював заради України, брав активну участь у створенні її демократичних інститутів, створенні української армії нового європейського зразку. Активний учасник Помаранчевої Революції та Революції Гідности… Враховуючи заслуги Андрія Володимировича перед суспільством та Українською Державою, пропоную назвати одну з вулиць столиці України, де жив і працював Андрій Володимирович, його ім'ям", - йшлося у петиції.

Крім того, всього 717 голосів із 6 тис. необхідних набрала петиція про перейменування вулиці Регенераторної в Дніпровському районі міста Києва на вулицю Героїв Іловайська.

Як відомо, Парубій був застрелений 30 серпня у Львові. СБУ зібрала докази, що затриманий за підозрою у вбивстві Парубія - 52-річний львів’янин Михайло Сцельников, діяв на замовлення спецслужб РФ.

Президент Володимир Зеленський 1 жовтня, в День захисників і захисниць, присвоїв звання Герой України Андрію Парубію.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський і його студія "Квартал 95" неодноразово висміювали Андрія Парубія у своїх виступах і телевізійних шоу. Головним об'єктом насмішок слугували дефекти дикції політика. Також Андрій Парубій згадував в інтерв'ю, що просив Зеленського не чіпати його сім'ю у своїх жартах.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

КиїввулицяперейменуванняГерой УкраїнипетиціяАндрій Парубій
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Орбан пояснить Трампу, чому Угорщина залежна від російської нафти
Полiтика 31.10.2025 13:10:30
Орбан пояснить Трампу, чому Угорщина залежна від російської нафти
Читати
Зрадниця коригувала російські атаки по енергооб'єктах Вінниччини
Війна 31.10.2025 12:54:38
Зрадниця коригувала російські атаки по енергооб'єктах Вінниччини
Читати
У Іспанії відбудеться секретна зустріч «коаліції рішучих»
Полiтика 31.10.2025 12:32:57
У Іспанії відбудеться секретна зустріч «коаліції рішучих»
Читати

Популярнi статтi