З листопада YouTube вводить нову низку обмежень

Починаючи з 17 листопада, YouTube оновлює політику щодо контенту з насильством у відеоіграх. Відеохостинг обмежуватиме перегляд таких роликів для неповнолітніх і користувачів, які не ввійшли у свій акант. YouTube оцінюватиме сцени насильства за кількома критеріями — тривалістю, реалістичністю зображення та схожістю персонажів на реальних людей.

Якщо насильство спрямоване проти персонажів, що мають «реалістичний людський вигляд», відео отримає вікове обмеження (18+), повідомляє The Verge, посилаючись на компанію.

Під нову політику можуть потрапити популярні тайтли, як-от Grand Theft Auto, Call of Duty, PUBG чи Rust, де сцени виглядають максимально реалістично. Речник платформи Бут Буллвінкл пояснив, що не всі епізоди з насильством автоматично обмежуватимуться: “Якщо сцена коротка або не має збільшених кривавих деталей, вона може залишитися без вікового обмеження”. Автори контенту зможуть уникнути санкцій, якщо розмиють або приховають найбільш насильницькі моменти.

Водночас YouTube заборонить спрямовувати користувачів на контент, пов’язаний із азартними іграми онлайн. Також обмеження поширяться на соціальні казино — ігри, що імітують ставки без реальних грошей. У компанії підкреслили, що мета оновлень — захистити молодь і створити безпечне середовище для всіх користувачів.

Наразі вікові обмеження застосовуються до відео з тортурами, тяжкими пораненнями чи кривавими смертями. Якщо ролик не має ознак вигаданості, YouTube може обмежити його перегляд для молодшої аудиторії, але не видаляє контент, створений у художніх чи ігрових цілях.

