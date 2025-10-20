Популярний месенджер вводить ліміти на спілкування

Месенджер WhatsApp, що належить компанії Meta, готує нове оновлення, яке передбачає обмеження на кількість повідомлень, що можна надіслати незнайомим людям. Нова функція покликана зменшити обсяг спаму та запобігти масовим розсилкам від користувачів і бізнес-акаунтів, повідомляє пресслужба платформи.

Згідно з планом, усі повідомлення, надіслані без отримання відповіді, зараховуватимуться до щомісячного ліміту. Конкретне обмеження поки що не визначено — компанія тестує кілька варіантів, щоб знайти найефективніший.

Під час наближення до встановленої межі месенджер показуватиме спливаюче попередження з інформацією про кількість доступних повідомлень. Якщо ліміт буде перевищено, користувач тимчасово втратить можливість надсилати нові повідомлення незнайомцям.

У WhatsApp запевняють, що звичайні користувачі не помітять змін — нові обмеження стосуватимуться переважно бізнес-акаунтів та спамерів. Повідомлення, на які адресати відповідають, не враховуватимуться у межах ліміту. Тестування функції стартує протягом найближчих тижнів у кількох країнах.

Як повідомляло раніше ForUa, YouTube запускає програму «Другий шанс» для відновлення заблокованих каналів.