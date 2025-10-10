YouTube запускає програму «Другий шанс» для відновлення заблокованих каналів

YouTube представив програму Second Chance («Другий шанс»), яка дозволить авторам, які втратили доступ до своїх каналів, подати заявку на відновлення через рік після блокування. Про це інформує CNN.

Програма не є апеляцією та призначена для користувачів, які вже вичерпали стандартні способи оскарження. Розгляд заявок проводитиметься індивідуально з урахуванням характеру минулих порушень та актуальних правил спільноти.

Участь у програмі не поширюється на авторів, чиї канали було видалено через порушення авторських прав. У разі схвалення заявки автор контенту зможе запустити новий канал, повторно опублікувати колишні відеоролики за умови дотримання чинних правил і знову підключити монетизацію.

У YouTube зазначили, що повідомлення про доступність програми з’являться у YouTube Studio найближчими місяцями. Чи схвалять при цьому заблоковані російські блогери — не уточнюється.

Запуск ініціативи послідував за офіційним листом Google конгресмену Джиму Джордану, у якому компанія заявила про намір переглянути підхід до блокування каналів, у тому числі пов’язаних із поширенням дезінформації про COVID-19 та вибори.