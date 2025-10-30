Швеція почала масово анулювати візи росіянам

Влада Швеції більше не визнає страхові поліси, видані російськими компаніями. Громадянам Росії, котрі надають такі документи, відмовляють у в’їзді або анулюють вже чинні шенгенські візи, підтвердило посольство РФ у Стокгольмі, повідомляють росЗМІ.

Згідно з офіційними роз’ясненнями шведської сторони, “в умовах чинних санкцій медичні страховки, оформлені в Росії, не вважаються достатньою гарантією покриття витрат подорожуючих”.

Представники посольства уточнили, що влада Швеції вважає російські поліси неповноцінними за рівнем страхового покриття і не впевнена в їхній дії на території Євросоюзу. Перші скарги туристів на відмову визнавати російські страховки з’явилися ще у вересні.

На сайті посольства Швеції в Москві тепер прямо вказано, що необхідна страховка іноземної компанії, чинна на всій території Шенгенської зони.

Посольство Росії рекомендувало своїм громадянам, котрі планують поїздку до Швеції, заздалегідь оформляти поліси, дійсні на всій території Шенгенської зони, і перед виїздом перевіряти актуальні вимоги шведських прикордонних служб.

Дипломати підтвердили, що така практика повністю відповідає заявленій політиці Швеції щодо максимального обмеження в’їзду росіян до Європи та посилення санкційного тиску на громадян РФ.