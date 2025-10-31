﻿
Суспiльство

Погода 31 жовтня: подекуди дощі та поривчастий вітер

Погода 31 жовтня: подекуди дощі та поривчастий вітер

Сьогодні через територію України з північного заходу швидко переміщувається атмосферний фронт і над країною відбуватиметься зміна повітряних мас. Тиск зазнаватиме коливань, - повідомили синоптики. В північних, західних, на сході країни, Полтавщині та Дніпропетровщині пройде невеликий дощ. На решті території - без опадів. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, у північних, більшості західних та Вінницькій областях пориви 15-20 м/с. Температура повітря +9-14°, на півдні +15-20°. У Карпатах - без опадів. Температура повітря +2-5°.

У Києві та області - хмарно з проясненнями. Подекуди можливий невеликий дощ. Вітер - західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря у столиці +10-12°; в області +9-14°.

Як повідомляло раніше ForUa, Україну чекає екстремальна зима - від злив до арктичних морозів.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

прогноз погодиУкргідрометцентрпогода в Україніпогода в Києвіпогода 31 жовтня
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Росіяни вже думають про те, як продавати свої підприємства, зокрема у Європі, - Зеленський
Полiтика 30.10.2025 19:56:59
Росіяни вже думають про те, як продавати свої підприємства, зокрема у Європі, - Зеленський
Читати
Настоятель чоловічого монастиря Моспатріархату на Поділлі вбив людину в стані алкогольного сп'яніння
Суспiльство 30.10.2025 19:22:17
Настоятель чоловічого монастиря Моспатріархату на Поділлі вбив людину в стані алкогольного сп'яніння
Читати
Окупанти завдали удару по телевежі в центрі Чернігова, міськрада попереджає, що телевежа може впасти
Суспiльство 30.10.2025 19:00:48
Окупанти завдали удару по телевежі в центрі Чернігова, міськрада попереджає, що телевежа може впасти
Читати

Популярнi статтi