Погода 12 грудня: тепло, невеликі дощі та поривчастий вітер

Сьогодні буде переважно сухо та без істотних опадів на більшій частині території України. Погоду визначатиме вплив антициклону. Зберігатиметься теплий температурний фон та висока вологість повітря, спричинена попереднім атмосферним фронтом. Вдень незначні дощі прогнозуються на Лівобережжі, а ввечері опади посиляться на півночі та в Харківській області, повідомили синоптики. Вітер - переважно південно-західний, 5–10 м/с, подекуди з поривами 15–20 м/с.

Температура повітря - 3-8 градусів тепла. Найпрохолодніше буде на сході та південному сході – від 0 до 4градусів тепла.

У Києві та області - хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер - південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря в області - 4–7° тепла, у Києві - 5–7° тепла.

